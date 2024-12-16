Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Nuri Kuşcu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum ziyareti sırasında yerel basın mensuplarına yapılan sözlü ve fiziksel saldırıyı şiddetle kınadı.

Nuri Kuşcu, konuşla ilgili yaptığı açıklamada, “Tek dertleri işlerini yapmak olan, halkın sesi, gözü ve kulağı olan yerel basınımızın değerli temsilcilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum ziyaretinde, basın mensuplarımıza yönelik gerçekleşen sözlü ve fiziksel saldırı kabul edilemez. Basın özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarındandır ve hiçbir şekilde engellenemez” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, bu tür saldırıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Nuri Kuşcu, “Basın mensuplarımıza yönelik böylesine çirkin saldırıların bir daha yaşanmayacağına olan inancımızı ifade ediyor ve bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yerel basınımızın değerli mensupları Cuma Şahin, Halil Can Özeker, Erkan Karaca ve Engin Erenler’e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ