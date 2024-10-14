Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği bitkilerin tomurcuklanma ve çiçeklenme dönemlerinde de zaman zaman değişiklik yaşanmasına neden oluyor.

Bunun son örneklerinden ikisi de ilimiz Sungurlu İlçesi’nde yaşandı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde üzüm asması da Ekim ayında meyvelenmeye başladı.

Üzüm fidanlarının kışları yaprak döken bir bitki olduğu, baharın gelmesi ile beraber yeni sürgünler oluşturarak yeşendiği, Nisan ve Mayıs ayı itibari ile de oluşan sürgün uçlarından tomurcuklanma dönemlerinin başlayarak meyve oluşturduğu öğrenildi,

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi Köyü'nde ise kuşburnu bitkisi Ekim ayında çiçek açtı. Ülkemizde sıklıkla çay ve marmelat olarak tüketilen kuşburnu, normal şartlarda Mayıs ayında çiçek açarak meyve veriyor.

Editör: SELDA FINDIK