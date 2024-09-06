Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı’nda, gerçek olmayan izleyici rakamlarına para ödeyerek çeşitli yollardan ulaşan internet haber sitelerini takibe devam ettiklerini söyledi.

Basın İlan Kurumu’nun 28 olan şube sayısının 15’e düşmesini değerlendiren Genel Müdür Erkılınç, bazı şubelerin diğer illerdeki şubelere bağlanmasının kayıp gibi değerlendirilmeye çalışıldığını, yeni yapılanmada süreli yayınların hiçbir kaybının olmayacağını aksine iş süreçlerinin hızlanacağını vurguladı.

Resmi ilan sayısının azalmasına değinirken, “Gazetelerimiz asgari satış rakamlarının, sayfa sayısının düşürülmesini istiyor. Ekonomik anlamda en kolay çözümü burada görüyor” diyen Erkılınç, kamu kurumlarının satmayan ve okunmayan yayınlara ilan parası ödemek istemediğini, kurumların, ihale ilanlarında yayım bedelini düşürmek için çeşitli yöntemlere başvurduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhaleyi parçalara ayırarak ilanı zorunlu kılan eşik değerin altında bırakan da var, daha önce ilçe ilçe yaptığı ihaleyi il genelini kapsayacak şekilde tek bir ilanda toplayan da var. Bazı ilçe belediyelerimiz sürekli şikâyette ve serzenişte bulunuyor. Daha geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamdaki ilanlar için düşük tarife uygulamasına geçilmesine yönelik resmi tavsiye yazısı gönderdi.

İhale ilanları için sürekli bir hareketlilik var. Sıkı takip ediyoruz ama nereye kadar?”

Erkılınç, “Meslek cemiyetlerimizin mutlaka bir araya gelmesi, ayrı gayrı olmadan, koltuk sevdasına düşmeden yekvücut olmaları; ortak meselelerde menfaat gözetmeksizin, hesap yapmaksızın birlikte hareket etmeleri elzemdir. Birçok meselede olduğu gibi giden ve adedi düşen ilanlar konusunda bu birlikteliğe hayati derecede ihtiyacımız bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

BİK Genel Müdürü Erkılınç, gazeteleri, gönül rahatlığıyla ilan verilebilecek yayınlar sunmaya, internet haber sitelerini de gerçek izleyicilerle, belirlenen asgari trafik sayılarını geçecek etkinlikte habercilik yapmaya çağırdı.