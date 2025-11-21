Çorum Belediyesi’nin düzenlediği programlarda kullanılan afişler Melikgazi Kadın Kültür Merkezi’ndeki kursiyerler tarafından günlük hayatta kullanılabilmek amacıyla çantaya dönüştürülüyor. Kadın Kültür Merkezleri’nde yapılan çalışmaların israfın önüne geçmek ve atık malzemeleri değerlendirmek adına çok önemli bulduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kadınlara yönelik yeni bir projenin de müjdesini verdi. Melikgazi Kadın Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aşgın “Programlarımızda kullandığımız afişlerin kadın kursiyerlerimiz tarafından yeniden değerlendirilmesi beni çok mutlu etti. Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, harıl harıl çalışmaya ve Çorum'un güçlü, azimli kadınlarına hizmet etmeye devam ediyor. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

“KADIN EL EMEĞİ PAZARI AÇACAĞIZ”

Kadın Kültür Merkezleri’nde üretilen ürünlerin Kadın El Emeği Çarşısı’nda satılabildiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Kadınlarımızın kurs merkezlerimizde ürettiği ürünleri satabildiği Kadın El Emeği Çarşımız var. Şimdi de Kadın El Emeği Pazarı açacağız. Bedesten’in ön tarafında kalan yerde geniş bir bölge var. O bölgeye tezgahları kuracağız, tezgahlarda kadınlar ürünlerini satabilecekler” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi