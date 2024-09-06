Alapala Holding, Çorum’da ileri teknolojiye sahip bir pirinç işleme tesisi ve eğitim merkezi kurma kararı aldı. Japonya merkezli stratejik ortağı SATAKE Corporation ile birlikte geliştirilen REACH 3 tesisi, bölge tarımına ve ekonomisine önemli katkılar sağlamayı ve sektöre değer katan eğitim programları sunmayı amaçlıyor.

YÜKSEK VERİMLİLİK

SATAKE Corporation tarafından geliştirilen son teknoloji pirinç işleme sistemleriyle donatılan REACH 3, yüksek verimlilik, esneklik ve gelişmiş kalite kontrol özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca, bu bünyede kurulacak Pirinç Proses Teknolojileri Akademisi, hem bölgedeki çiftçilere hem de sektöre ilgi duyan profesyonellere eğitim programları sunarak sektörün gelişimine katkı sağlayacak.

AYNI LOKASYONDA AKADEMİ

Alapala Holding grup şirketlerinden Depart ve AB Industries Genel Müdürü Cengiz Tiryakioğlu, “REACH 3, bölgemiz için önemli bir yatırım olacak. Çorum’da başlattığımız bu tesis ile bölge tarımını canlandırarak bölge ekonomisine katkı sağlayacağız. Fabrika ile aynı lokasyonda bir akademi de olacak. SATAKE ile yöneteceğimiz bu akademiye yurtdışından da ilgi bekliyoruz.” dedi.

SON TEKNOLOJİ, YÜKSEK SEVİYEDE OTOMASYON

Tesis, saatte 3 ton çeltik işleme kapasitesiyle Türkiye’nin en ileri teknolojiye sahip çeltik işleme tesisi olacak. Her aşamada yapılan kalite kontrolleri sayesinde pirincin doğal yapısı korunarak en yüksek kalitede ürün elde edilecek. Son teknoloji ekipmanlar ile enerji tüketimi minimize edilerek çevreye duyarlı üretim sağlanacak. Yüksek seviyede otomasyon ile üretim süreçleri optimize edilecek. Gıda güvenliği standartlarına uygun olarak tasarlanan tesis, hijyenik bir üretim ortamı sunacak.

8-12 HAFTADA KURULUM

SATAKE’nin son araştırma ve bilgi birikimiyle geliştirilen REACH 3 makineleri, yüksek verimlilikle çalışması ve az bakım gerektirmesi ile dikkat çekiyor. Tesis, 19,2 metrelik bir hat boyunca proses sırasına göre yerleştirilen makinelerden oluşuyor ve geleneksel bir tesise kıyasla daha az yer kaplıyor.

İlk kurulumu SATAKE tesislerinde yapılan sistem, demonte şekilde sevk edilerek 8-12 hafta içinde kurulup devreye alınacak.

REACH 3 tesisi, yüksek çözünürlüklü RGB kameralar ve şekil-renk ayırma teknolojisi ile donatılmış. Bu sistem, ürünlerde karışan yabancı maddeleri renk ve şekil özelliklerine göre hassas bir şekilde tespit ediyor ve insan gözünün algılayabileceği tüm ayrıntıları belirliyor.