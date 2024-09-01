Samsun Büyükşehir Belediyesi, TBF ve SAMKON iş birliği ile düzenlenen 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun (Tour of Route Salvation) startı 30 Ağustos’ta Samsun Tütün İskelesi'nden verildi. 18 farklı ülkeden (Türkiye, Belçika, Almanya, Japonya, İran, Eritre, Kazakistan, İsviçre, Filipinler, Fransa, Hollanda, Ukrayna, Avustralya, Brezilya, Büyük Britanya, Portekiz, İspanya ve Venezuela) 8 takımla 115 profesyonel sporcunun pedal çevirdiği ilk turda bisikletçiler Samsun-Yakakent etabında 151,1 km yol gittiler. Turun ikinci etabında ise Havza-Amasya arasında 133, 7 km pedal çevrildi.

ÜÇÜNCÜ ETAP

ÇORUM’DA SONA ERDİ

1 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Amasya’dan start alan üçüncü etap turunda ise bisikletçiler 163,6 km pedal çevirerek Çorum Valiliği önünde hazırlanan finiş noktasında yarışı tamamladı. Çorum etabını Bike Aid takımından Oliver Mattheis birinci olarak tamamlarken, Team Flanders Region takımından Jarno Bellens ikinci, üçüncülük kürsüsüne ise yine Bike Aid takımından Dorn Vinzent çıktı. Ayrıca üçüncü etap esnasında belirlenen kapıları zamanında tamamlayan bisikletçilerden Team Flanders Region takımından Rutger Wouters sarı yeleğin sahibi olurken, Bile Aid takımından Oliver Mattheis yeşil yelek, Vino Sko Team takımından Daniil Pronsky isimli sporcu kırmızı yelek, yine Vino Sko Team takımından Vladimir Koltunov isimli sporcu ise beyaz yeleği kazandı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yarış sonunda Kadeş Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi Törene, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı, Bisiklet Federasyonu Organize Kurul Başkanı Şevket Şimşek ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkan Yardımcısı Erol Türkoğlu katıldı. Müzikler eşliğinde yapılan anonsların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren ve yelek kazanan sporculara ödülleri takdim edildi.

PLAKET VE HEDİYE

TAKDİMİ YAPILDI

Sporcuların ödüllerinin verilmesinin ardından SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı tarafından Vali Zülkif Dağlı’ya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a, bisiklet sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Vali Dağlı ise Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nun düzenlenmesinde öncülük eden SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı’ya ve Bisiklet Federasyonu Organize Kurul Başkanı Şevket Şimşek’e hediye takdiminde bulundu.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nun dördüncü ve son etabı yarın Çankırı’dan start alıp Ankara’da sona erecek.