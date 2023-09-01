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Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nde üçüncü etap bugün sabah 09.00’da Amasya’dan start alırken, saat 12.00’de Çorum’da son buldu. 100’e yakın bisikletçinin katıldığı turun ilk etabı Samsun’da Tütün İskelesi önünden start almış Havza’da sona ermişti. İkinci etap ise Havza’dan başlayıp Amasya’da son bulmuştu. Bugün sabah saat 09.00’da Amasya’dan start alan üçüncü etap

ise öğlen saatlerinde Çorum Valilik önünde sona erdi. 100 bisikletçinin kıyasıya yarıştığı üçüncü etap sonunda Spor Toto Kulübü’nden Emir Uzun zirvede tamamlarken, Gebiz Spor Kulübü’nden Mustafa Tekin ikinci, Beykoz Belediye Spor Kulübü’nden Timur Öztoprak ise Çorum etabını üçüncü tamamlayan isim oldu.

Çorum’da sona eren üçüncü etabın ardından bisikletçiler dördüncü etap için Çankırı’ya hareket etti.

DERECEYE GİRENLERE

MADALYA VERİLDİ

Üçüncü etabın tamamlanmasının ardından Kadeş Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi. Törene, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Hasan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kadeş Spor Kulübü halk oyunları ekibinin gösterileri ile başlayan törende protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporcuların madalyaları takdim edildi.

MAYO ÖDÜLLERİ

VERİLDİ

Dereceye giren sporcuların ardından protokol üyeleri tarafından mayo ödülleri de takdim edildi. İlk olarak beyaz mayo Kaan Soylu Özkalbim’e, kırmızı mayo Emir Uzun’a, yeşil mayo Doğukan Arıkan’a ve son olarak sarı mayo Serdar Anıl Depe’ye verildi.

Tören, toplu çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.