Kahveland Cafe’de gerçekleşen programa Asbaşkan Sinan Özdilli’nin yanı sıra Altyapı Sorumlusu Salih Öztürk ve Altyapı Koordinatörü Mehmet Arduç katıldı. Yerel spor basınını kahvaltıda ağırlayan Asbaşkan Sinan Özdilli, Çorum FK altyapısında hayata geçirmek istediği projeleri ve faaliyetleri basınla paylaştı.

Geçmiş dönemde altyapıda önemli işlere imza atan Özdilli, Çorum FK’da da bazı projeleri hayata geçirmek adına Çorum spor basını ile istişarede bulundu.

Çorum’a ivedilikle bir tesis kazandırılması konusunda girişimlerde bulunacaklarını belirten Özdilli, bu konuda spor basınından da destek istedi. Çorum amatör sporuna sahaların yetersiz olduğuna ve Çorum futbolunun kurtuluşunun altyapıda olduğuna vurgu yapan Özdilli, “Çorum FK artık ülke genelinde ciddi bir marka haline geldi. Ancak altyapı olarak bu markaya yakışır bir durumda değiliz. Çorum amatör sporunda sadece Çorum FK için değil diğer kulüpler için de sahaların yetersiz olduğunu gözlemledim. Biz Çorum FK olarak Çorum’da bir tesis kazandırmak adına önümüzdeki günlerde ciddi bir çalışma içerisine gireceğiz. Bu konuda spor basınından da destek bekliyoruz. Çorum’un gençlerine daha iyi ortamda futbol oynattırabilirsek o zaman marka haline gelen Çorum FK’ya nice futbolcular kazandırabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Karşılıklı gerçekleşen sohbetin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile kahvaltı sona erdi.