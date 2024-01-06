TBMM’nin teklifi değerlendireceğini belirten Numan Kurtulmuş, en kısa sürede gazetecilerin yeşil pasaport alabilmesinin mümkün olmasını ümit ettiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Herhalde 10 sene, 15 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Burada karar verecek olan TBMM’dir” dedi.

Kurtulmuş, TBMM’de düzenlenen bisiklet şenliğine katıldı ve gazetecilerin yeşil pasaporta ilişkin sorusunu cevapladı. Numan Kurtulmuş, yeşil pasaporta ilişkin soruya, “Belli bir süre mesleğe emek vermiş olan değerli basın mensuplarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık bir davranış olur. Herhalde 10 sene, 15 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Burada karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde teklif değerlendirilir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur” dedi.