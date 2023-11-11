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Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek köyü nüfusuna kayıtlı, Körücek Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği İzmir Şubesi eski başkanı, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) eski Bölge Başkanı Kurbani Uçar, rahatsızlığıdan dolayı bir süredir tedavi görüyordu.

Merhum Veli ve Ayşe Uçar’ın oğlu, Cem Uçar, Ayşegül Uçar ve Eylem Bolat’ın babaları, Bülent Uçar ve Miyase Ünaldı’nın ağabeyleri olan Kurbani Uçar’ın vefatı, ailesi ve sevenerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

2 GÜN ÖNCE DOĞUM

GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Renkli, sıcak kanlı bir kişiliğe sahip Kurbani Uçar, 8 Kasım’da doğum gününü kutlamış ve 66. yaş gününü sevenleri ile paylaşmıştı. Durumu ağırlaşan ve hastanede tedavi altına alınan Kurbani Uçar, kurtarılayarak hayatını kaybetti.

İZMİR’DE DEFNEDİLECEK

Merhumun cenazesi bugün (11 Kasım 2023 Cumartesi) saat 13.00’de İzmir - Bayraklı Mahsuni Şerif Cemevi’nden alınarak Doğançay Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.