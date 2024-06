“Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize” sloganıyla gerçekleştirilen kurban bağışında, ihtiyaç sahiplerine kurban payları ulaştırıldı.

Çorum Belediyesi, geçen yıl “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize” sloganıyla başlattığı, kurban bağışı kampanyasını bu yıl da sürdürdü. Kurban bağışında bulunan vatandaşların kurbanlıkları, Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kesilip pay edilerek, Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine taze et olarak ulaştırıldı.

Çorum Belediyesi ayrıca Halk Et Kombinası’nda kurban bağış standı kurdu. Buraya vatandaşlar tarafından teslim edilen kurban payları da aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize sloganıyla yaptığımız kampanyamız kapsamında, bağışlanan kurbanlar taze et olarak belediyemizin sistemine kayıtlı olan Çorum’daki ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasında yerini aldı. Bu hayır işine bizleri vesile kılarak, kampanyamıza katılıp kurban bağışında bulunan tüm hemşehrilerimize katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz.” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR