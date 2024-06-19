Çocuklara erken yaşlarda tasarruf ve birikim bilincinin öğretilmesi için kumbara kullanımının teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyonla mücadele günlerinde alınan tedbirlerin bir parçası da küçük yaşlarda çocukların tasarrufa yönlendirilmesidir. Çünkü yetişkinlik çağında bunun disipline edilmesi biraz daha zor. Bildiğiniz üzere, eskiden bankalar bu birikimleri cazip hale getirmek için belirli yaş grubuna kadar çeşitli oyuncaklı kumbara modelleri veriyordu. Bu kumbaralar çocukların dikkatini çekiyor ve çocuklar da oraya para biriktiriyordu. Anneleri, babaları ve dedeleri de bunu gördüklerinde onlara destek vererek katkıda bulunuyorlardı” dedi.

“AİLELER BİRİKİM KONUSUNDA TEŞVİK EDİCİ OLMALI”

Ailelerin çocuklarına para biriktirmeyi öğretirken onları sürecin bir parçası haline getirmelerinin önemine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İnsanlar artık araba alacağım, ev alacağım, arsaya yatırım yapacağım diye hayal kuramıyor. Çünkü enflasyon gerçekten yüksek seyrediyor. Enflasyonla mücadelede, bilinçaltında çocuklarımızın birikime yönelmesi ve tasarrufu eğlenceli bir şekilde öğrenmesi önemlidir. Çocukların ortak paydalarda arkadaşlarıyla oyun oynarken bile benim kumbaramda şu kadar çıktı, senden ne çıktı gibi birbirleri ile şakalaşmaları, tasarruf bilincini artırabilir. Kumbara nedir diye geçmeyin. O birikimler bazen okul hayatınızda, bazen iş hayatınızda ve bazen de sizden sonraki nesle anlatacağınız güzel hikayeleriniz olur” şeklinde konuştu.

“KUMBARA BİRİKİMİ İÇİN BES MODELİ ÖRNEK ALINMALI”

Çocuklara tasarruf bilinci kazandırırken devletin de bankalar aracılığı ile bu sürece destek vermesi gerektiğini belirten Palandöken, “Günümüzde tasarruf yapmanın önemli olduğu bu dönemde devlet bankalar aracılığı ile kumbara birikimine katkıda bulunmalı. BES modeli gibi bir model belirlenmeli. Örneğin belirli bir miktarın üzerinde para biriktiren çocuklara küçük hediyeler verilmeli. Ya da sponsor firmalar bulunarak yüzde 2, yüzde 3 birikim katkısı bizden gibi kampanyalar düzenlenmeli. Çünkü bu sayede çocuklar birikimlerini artırıp hedeflerine ulaşmak için daha çok çaba gösterirler. Böylece enflasyonla mücadeleye küçük yaştan başlanmış olunur. Unutmayın çocuklar durduk yere birikim yapayım demez. Buna teşvik için devletin televizyon kanallarında bu uygulamaları sevdirecek reklamlar yapması, tüm bankaların çocuklara özel kumbara üretimini artırıp, hesap açan çocuklara kumbara hediye etmesi de önemli. Çünkü bu tarz uygulamalar çocukların ilgisini çeker ve daha fazla tasarruf etmeye olanak sağlar” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ