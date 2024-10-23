Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD) tarafından, teknolojik bağımlılık, alkol ve kimyasal bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla oto sanayiinde çalışan çıraklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çorumlu Obası’nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı ve Yeşilay Elçisi Aylin Alveren Özen, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder, ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, dernek yöneticileri ve çok sayıda çırak katıldı.

Çorum Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü’nden Fatma Tekten ve Yeşilay’dan Gülsel Tamdoğan, gençlere kötü alışkanlıklardan neden uzak durmaları gerektiği ile ilgili aydınlatıcı bilgi verdiler.

Çorumlu Obası’nda çeşitli aktivitelere katılan çıraklar, dolu dolu bir gün geçirdiler.

Dernek Başkanı Eyyüp Pehlivan, “Toplum bir bütündür. İçinde yer aldığımız sanayi toplumunda ahilik kavramının bütününü de oluşturan usta-çırak ilişkisi yer alır. Yöneticiler ustalara, ustalar kalfalara, kalfalar da çıraklara ışık tutar” dedi.