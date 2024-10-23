Kadın Muhasebeciler Derneği (KADMUDER), Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı da hazır bulundu.

KADMUDER’i temsilen Dernek Başkanı Funda Aykaç, Başkan Yardımcısı Gönül Keşkekci ve Denetim Kurulu Başkanı Nazmiye Bağ, Rektör Öztürk ve yardımcılarına, derneğin mesleki gelişim faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Görüşmede, Hitit Üniversitesi’nin bu çalışmalara sağlayabileceği destekler değerlendirildi.

Ayrıca, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında iş dünyası ile akademik çevrelerin ortak projeler geliştirmesinin önemi vurgulandı.