Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı (PFDK) hemşehrimiz Fatih Maden Kurban Bayramı nedeni ile memleketi Çorum’a geldi. Çorum’da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Maden, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Çorum Şubesi’ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Başkan Ferhat Arıcı, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Ahmet Ecevit ile bir araya gelen Maden, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’ya üzerinde isminin yazılı olduğu 19 numaralı milli takım forması hediye etti.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi.