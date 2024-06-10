Bu yıl da 8 bölgede kesim yapılabilecek.

Çorum Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını rahatça kesebilmeleri için kesim merkezlerinde personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel, kesim noktalarının temizliği, etrafa saçılabilecek kurban atıkların kaldırılması ve oluşacak diğer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacak.

Büyükbaş ve küçükbaş kurban kesim yerleri şunlar:

1- Mimarsinan Mahallesi 29. Sokağın kesiştiği noktadaki park alanı,

2- Buharaevler Mahallesi Dr. Sadik Ahmet Caddesi Hz. İbrahim Camii yanı,

3- Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1.Cad ile Sülüklü Evler 38.Sokak ve 48. Sokağın kesişim noktalarındaki park alanı (Eski TEDAŞ şantiye karşısı)

4- Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Cd. Buharaevler 22. Sk. kesişimi Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi,

5- Ulukavak Mahallesi Camdeğirmeni 19 ve 10. Sokağın kesiştiği yer (Çiftlik Mezarlığı arkası, elektrik trafosu yanı),

6- Ulukavak Mahallesi İkbal Kent arkası Çiftlik Çayırı 60. Sokak,

7- Gülabibey Mahallesi Mevlana Camii Yani

Editör: HABER MERKEZİ