Kütüphane Memuresi Sümeyra Hanım, kütüphaneyi tanıtarak öğrencilerin kütüphaneye üye olmalarına yardımcı oldu, düzenledikleri kitap okuma kampanyasından bahsetti.

Yaz Kursu öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen protokol çerçevesinde yaz kursları bir dersini ilçe halk kütüphanesinde yapacaklar ve öğrenciler kütüphaneden nasıl faydalanabileceklerini hocaları ve kütüphane memurlarının rehberliğinde yaşayarak öğrenmiş olacak.

İlçe Halk kütüphanesinin başlattığı kampanya gereği Hacı Saadet kursu öğrencisi kütüphaneden alıp okuduğu kitabı anlatarak ödül kazandı. Dönüşte bu faaliyeti desteklemek amacıyla Sungurlu Esnaflarından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Editör: İHA AJANS