Sezon başında, İstanbul’da yaşadığı bir anıyı anlatan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, “İstanbul’un mali olarak da çok güçlü bir takımı vardı grupta. Futbol dünyasından birçok insanın olduğu bir ortamda, şampiyonluktan çok eminlerdi. Kupayı kendilerinin ya da Şanlıurfaspor’un alacağını söylüyorlardı. Bizi küçümsediler. O zaman daha ne bizim mali yapımız, ne kadromuz, ne de fikstür belli değildi. Dedim ki, 1453’te dedem girmiş İstanbul’a, 2023’te de ben girip alacağım o kupayı. Şükürler olsun ki, kupayı İstanbul’da almak nasip oldu” dedi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, sezon öncesi İstanbul’da yaşanan bir olayı gündeme taşırken, iddiasını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

BİZİ YOK SAYDILAR

Konuyla ilgili olarak “Şampiyonluk Özel Yayını”nda olayı anlatan Oğuzhan Yalçın’ın konuşmasından derlediğimiz açıklaması şöyle: “Bizim grupta bir İstanbul hegemonyası vardı. Grupta mali olarak da çok güçlü bir takım vardı (Esenler Erokspor). Ben, sezon öncesi, İstanbul’da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ı ziyarete gittiğimde, futbol adamlarının olduğu bir mekânda okurduk. Orada resmen bizi, beni, Çorum’u yok saydılar.

1543’DE DEDEM GELDİ, 2023’TE DE BEN GELECEĞİM

Kupayı kendilerinin alacağını, İstanbul harici bir şey olmayacağını ya da Şanlıurfaspor’un şampiyon olacağını söylediklerinde, gayriihtiyari şekilde dedim ki, sene1453’te dedem gelmiş, 2023’te de ben geleceğim, kupayı buradan alıp döneceğim. Tabii, orada bir dalga geçtiler. Futbol camiasında bunu bilen birçok insan var.

ÇORUM’UN NE OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİM

Oradan çıktıktan sonra, deniz kenarında bir bankta oturdum, yanımda bizim Erhan abi vardı. Fikstür çekilmemişti daha. Erhan abi dedim, ben bunlara Çorum’un ne olduğunu göstereceğim. Ben, kupayı İstanbul’da alacağım. Fakat, bunu söylediğimde daha ortada hiçbir şey yoktu ortada. Mali anlamda bir bütçe, kadro falan yoktu ortada…

İSTANBUL’DA ALACAĞIZ KUPAYI

Sonra, sezonun son maçı İstanbul’a denk geldi. Federasyondan dediler ki, Federasyon Başkanı da yok, İtalya’da. Kupayı yeni sezonun ilk maçında mı alacaksınız? Ben de dedim ki, benim kupayı kimden aldığımın bir önemi yok, kupayı getirin. İstanbul’da alacağız kupayı. Çünkü ben İstanbul’da alacağım kupayı arabanın içerisinden fotoğraf atacağım.

KİMSE ÇORUM’U KÜÇÜMSEYEMEZ

Girdim İstanbul’a, aldım kupayı 2023’te. Çünkü, kimse Çorumluyu küçük göremez. Çorum sadece leblebiden ibaret değil. Bizi kapatmışlar, bir çıkartın Çorumluyu o kapattığınız yerden. Kimse, önünü kesmesin, bir şey yapmasın bakalım, o zaman göreyim. Çorum, Türkiye’nin kalbine yakın olan 7-8 ilden biri. Kimsenin bizi bu kadar küçük görmeye hakkı yok. Bunu göstermem lazımdı…”