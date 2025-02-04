Bugün Süper Lig ekibi Başakşehir FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 25’inci maçına çıkacak.
Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bu sezonların tamamında Ziraat Türkiye Kupası’na katıldı. Kırmızı-siyahlı takım, kupada bugüne kadar 1’i hükmen sonuçlanmak üzere 24 maça çıktı. Çorum temsilcisi, bu maçlarda 11 galibiyet alırken, 1’i hükmen olmak üzere 13 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı takım attığı 41 gole karşılık kalesinde ise 39 gol gördü.
İÇERİDE 13 MAÇ
Ahlatcı Çorum FK, 24 maçın 13’ünü evinde oynarken, 6 galibiyet, 7 yenilgi aldı. 23 gol atan kırmızı-siyahlı takım kalesinde ise 20 gol gördü.
DEPLASMANDA 5 KEZ TURLADI
Ahlatcı Çorum FK, 24 maçın 11’ini ise deplasmanda oynadı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 6 yenilgi alan Çorum ekibi, 5 kez adını üst tura yazdırırken, pandemi döneminde, Altınordu ile deplasmanda oynaması gereken maça, takımdaki koronavirüslü futbolcu sayısının fazla olması nedeniyle çıkamamış ve 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, 11 deplasman maçında attığı 18 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü.
ÇORUM FK’NIN
KUPA KARNESİ
2012-2013
Yeni Amasyaspor….4-1
Adana Demirspor….2-1
Ankaragücü……….0-2 D
2013-2014
Ünyespor…………..2-1
Gaziantepspor….2-3 D
2014-2015
Şekerspor………3-1 D
Manisaspor…….5-6 Pen.
2015-2016
Gölbaşıspor…….4-1
Antalyaspor……0-1 D
2016-2017
Bartınspor……….4-1
Manisaspor………3-1 D
Trabzonspor……...1-2
2017-2018
Yozgatspor………2-0 D
Bandırmaspor……1-0 D
Trabzonspor………0-6
2018-2019
Yeni Amasyaspor…0-1 D
2019-2020
Kasımpaşa……….0-1
2020-2021
Eyüpspor………….3-0
Altınordu………….0-3 H (D)
2021-2022
Arnavutköy Bld...0-2
2022-2023
Esenler Erok..4-5 Pen.
2023-2024
Trabzonspor….1-3 D
2024-2025
Erzincanspor….6-4 D
Konyaspor…….0-1