Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Kocaeli bölgesi üst klasman hakemi Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Saat 15.30’da başlayacak maçta Güldibi’nin yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Esat Sancaktar ile Kocaeli bölgesinden Mehmet Ali Vardar yapacak. İzmir bölgesinden Davut Dakul Çelik ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

GÜLDİBİ İLE 4 MAÇTA 3 GALİBİYET

Orta hakem Ömer Tolga Güldibi kariyerinde bugüne kadar Ahlatcı Çorum FK’nın 4 maçını yönetti. Çorum temsilcisi bu maçların tamamını sahasında oynarken, 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Kırmızı-siyahlılar tek yenilgilerini geçen sezon Giresunspor’a karşı 2-0’lık skorla alırken, 2016-2017 sezonunda Kozanspor’u 1-0, 2021-2022 sezonunda Adıyaman FK’yı 3-0, 2022-2023 sezonunda da Bayburt Özel İdare’yi 3-0 yendiler.

Ömer Tolga Güldibi, Konyaspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.