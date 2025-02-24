Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat Çarşamba günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Melih Aldemir yönetecek. Saat 15.00’te başlayacak maçta Aldemir’in yardımcılıklarını Gaziantep bölgesinden Mehmet Pekmezci ile Ankara bölgesinden Faruk Yağlı yapacak. Diyarbakır bölgesinden Lütfullah Aslan ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

30 yaşındaki Melih Aldemir, hakemlik kariyerinde hem Ahlatcı Çorum FK’nın, hem de Boluspor’un ilk kez maçını yönetecek.

En son Keçiörengücü’nün 1 Şubat’ta Yeni Malatyaspor’u 7-0 yendiği maçta düdük çalan Melih Aldemir, klasmanda bugüne kadar 61 maç yönetti. Bu maçların 20’isini ev sahibi takımlar, 25’ini deplasman takımları kazanırken, 16 karşılaşma berabere bitti.