Bilardo İl Temsilciliği’nin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Valilik Kupası Pool 8 Top Bilardo Turnuvası 20-22 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. Golden Break Bilardo Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 28 sporcu katılım sağladı. Çark sistemine göre oynanan maçlar sonunda Eren Arslaner şampiyon olmayı başarırken, Bilal Çığır ikinci, Ziya Beyaz üçüncü, Mehmet Darıcık ise dördüncülüğü elde etti.

Turnuvanın en centilmen sporcusu ödülü ise Ahmet Üzüm’ün oldu.

Turnuva sonunda açıklamalarda bulunan Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı, “2025 yılının il faaliyeti olan Valilik Kupası Pool 8 Top Bilardo Şampiyonasına katılan sporcularımızı kutluyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran’a bilardo sporuna göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerimizi iletmek isterim. Turnuvaya sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlayan hakemlerimize, sporcularımıza, büyük özveri gösteren herkese teşekkür ederim” dedi.