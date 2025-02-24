Ahlatcı Çorum FK’nın Boluspor’la Çarşamba günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3.hafta maçının biletleri passolig uygulaması üzerinden satışa çıkartıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonluk kombine biletler bu maçta da geçerli olup, sadece VİP-A, Doğu Maraton ve Misafir Takım Tribünü açık olacak. Kuzey Kale Arkasından kombine alan taraftarlar bu müsabakada, Doğu ( Maraton ) Tribününden, Batı Vip D Tribününden kombine alan taraftarlar ise Batı VİP A Tribününden giriş yapıp müsabakayı izleyebilecekler.

Engelli tribün girişleri için Passolig kart zorunluluğu bulunup, engelli tribün bilet başvuruları Passolig gişelerinden engelli Kartını ibraz edip Passolig kartlarına yüklenecek. Engelli tribün biletleri transfer edilemeyecek.

Bu maçta, çocuk, kadın ve 65 yaş üstü ücretsiz bilet uygulaması yapılmayacak.

Öte yandan, bilet fiyatları da belli oldu. Maraton Tribün biletleri 250, Misafir Takım Tribün biletleri 325, VİP-A Tribün biletleri ise 500 liradan satışa sunuldu.