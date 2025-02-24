Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, ekonomik anlamda şehirden yeterince destek göremezken, “kulübün gerçek sahibi” denilen taraftarlar da takıma sırtlarını dönmüş durumda. En son Adanaspor’la oynanan maçta tribünlerin çok büyük bir bölümünün boş kalması, takımın taraftarlarca da sahipsiz bırakılmasının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

KADRO DEĞERİ EN DÜŞÜK BİRKAÇ TAKIMDAN BİRİ

Ligin kadro değeri en düşük ve en önemlisi borçsuz birkaç takımından biri olmasına rağmen, play-off potasında yer alan Ahlatcı Çorum FK sahada inişli çıkışlı bir grafik çizse de, genel anlamda gıpta edilen bir kulüp. Ancak buna rağmen takıma gereken destek verilmeyip, beklenen ilgi gösterilmiyor. Başkan Oğuzhan Yalçın’ın şeref tribününe ücretsiz girişlerle ilgili serzenişinden sonra şeref tribünü bomboş kalırken, protokol tribünü de eskisi gibi dolmuyor.

KAMPANYALAR DA İŞE YARAMIYOR

Bilet fiyatlarında yapılan büyük indirimler, 7-16 yaş öğrencilerin yanı sıra maçlara girişler 65 yaş üstü vatandaşlara da bedava olmasına rağmen tribünlerdeki büyük boşluklar dikkat çekiyor. Bu durum havaların soğumasıyla ilişkilendirilse de tek başına geçerli bir mazeret olarak karşılık bulmuyor.

BAŞKAN İSYAN ETTİ

En son, geçtiğimiz Cumartesi günü Adanaspor’la oynanan maçta tribünlerde yer alan seyirci sayısı bini bile bulmazken, bu durum başkan Oğuzhan Yalçın’ı isyan noktasına getirdi. Maç öncesinde basın mensupları ile konuşan Oğuzhan Yalçın, “Ne yaparsak yapalım, olmuyor. Tribünlerdeki boşlukları görüyorsunuz. Sosyal medyada ‘hoca gitsin, o gitsin, bu gelsin’ diye yazanlar maça gelse, tribünlerde bu kadar boşluk olmaz. Ama artık kimsenin bir söz hakkı yok. Bu takım bu kadar yalnızlığı hak etmiyor’ şeklinde sitemkâr ifadeler kullandı.

202 MİLYON HARCANDI

Öte yandan, tamamen Başkan Oğuzhan Yalçın’ın şahsi gayretleri sonucu yapılan sponsorluk anlaşmaları ve çok büyük bölümü Çorum dışından sağlanan kaynaklarla bu sezon, bugüne kadar 202 milyon lira harcandığı belirtildi. Başkan Oğuzhan Yalçın, Adanaspor maçı öncesinde 33 milyon lira ödeme yaptıklarını ve futbolcuların alacaklarının büyük bir kısmını ödediklerini söyledi.