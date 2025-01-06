Ahlatcı Çorum FK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor maçında sadece VİP A Tribünü, Doğu Maraton Tribünü ve Misafir Takım Tribünü açık olacak. Kombine biletler kupa maçında geçerli olup, Kuzey Kale Arkası Tribünü kombine bileti olan taraftarlar Maraton Tribününe, Batı VİP D Tribünü kombine bileti olan taraftarlar Batı VİP A Tribününe, Batı Özel VİP B Tribünü bileti olan taraftarlar ise 11 numaralı locadan giriş yapıp maçı izleyebilecekler.

Öte yandan, bilet fiyatları da açıklandı. VİP A Tribün biletleri 500, Maraton Tribün biletleri 250, Misafir Takım Tribün biletleri ise 325’er liradan satışa sunuldu.

Biletler Saat Kulesi yanındaki Passolig satış noktasından ve www.passo.com.tr adresinden alınabiliyor.