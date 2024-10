Çorum Osmancık ilçesine bağlı Kumbaba köyünde, geleneksel hale getirilen şükür duası yapıldı. Köy halkı her yıl kesilen şükür kurbanında bir araya geldi.

Geleneksel olarak düzenlenen şükür duasında kesilen kurbanlar, dualar eşliğinde gelen misafirlere yemek olarak pirinç pilavı eşliğinde ikram edildi.

Kumbaba köyünün kurulduğu günden bu yana geleneksel olarak sürdüğü belirtilen şükür duası ve kurban kesimi etkinliğine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Nuri Uyar, İl Genel Meclisi Üyeleri, Çevre köylerin Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Her yıl çeltik hasadı sonrası şükür kurbanı kestiklerini dile getiren Kumbaba Köy Muhtarı Satılmış Güven, “Bu bizim yılda bir sefer sonbaharda hasat sonrası ürünü sağ salim kaldırdığımız için şükür kurbanı kesiyoruz. Bahar aylarında ise yağmur duasına çıkıldığında kurban kesiyoruz. Köyümüz içinde bulunan Kumbaba Hazretlerinin türbesi ile çevrede bulunan türbelerimizde kurbanlarımızı kesiyoruz. Kestiğimiz kurbanlardan ve hasadı yapılan pirinçten yaptığımız yemekleri davetlilerimize ikram ediyoruz” dedi.

Etkinlik sonrası bir değerlendirme yapan Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Osmancık Kumbaba köyündeki şükür kurbanına katıldık. Köy halkının kurbanları kabul olsun. İnşallah ektikleri biçtikleri bereketli olur. Bölge de her hasattan döneminden sonra şükür kurbanı kesilir. Abdal Musa Cem'i yapılır. Bu etkinlik hasat edilen mahsullerinin bol ve bereketli olması için düzenlenir” şeklinde konuştu.

