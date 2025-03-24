BELTAŞ A.Ş. 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Kültür 19 Spor futbolcuları ve teknik heyet, yönetim kurulu tarafından organize edilen iftarda bir araya geldiler.

Umay Otel’de düzenlenen iftara Kulüp Başkanı Soner Demirci ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular katıldı. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesinin temenni edildiği iftarda takıma şampiyonluk yolunda duyulan güven yinelenirken, birlik ve beraberlik mesajı verildi.