Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi E grubu 4.hafta maçında Ankara temsilcisi Türk Telekom ile Çorum Belediyespor bugün karşı karşıya gelecek. Lig’de oynadığı 3 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 yenilgi çıkaran Çorum temsilcisi bugünkü maçı kazanarak galibiyet sayısını 2’e çıkarmayı hedefliyor. 5 puanlı Türk Telekom ile 4 puanlı Çorum Belediyespor arasında Ankara Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Mücadelenin başhakemliğini Abdullah Uyanık yaparken, Murat Genç ise birinci yardımcı hakem olarak görev alacak.

Editör: RIFAT KARA