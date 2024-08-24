Çorum’un 1815 yılında yapıldığı hesaplanan tarihi Kulaksız Camii’nin, iki yıldan beri devam eden restorasyon çalışmaları önümüzdeki aylarda tamamlanarak, cami 29 Ekim 2024 tarihinde ibadete açılacak.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 6 Eylül 2022 tarihinde ihale edilen ve 7 milyon 396 bin liraya malolması öngörülen cami restorasyonu gecikince, çevre sakinlerinin şikayetlerine konu olmuş, ÇORUM HABER bu yakınmaları kamuoyuna duyurmuştu.

ÇORUM HABER, yalnızca şikayetleri kamuoyu ile paylaşmakla da kalmamış, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü nezdinde de, konuya ilişkin bilgileri almak üzere girişimde bulunmuştu.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden, Kulaksız Camii restorasyonu ile ilgili bilgiler gazetemize ulaştırıldı.

1815 YILINA TARİHLENİYOR

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bilgilendirme yazısında, Kulaksız Camii’nin tarihçesi şöyle anlatıldı:

Çorum, Merkez Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak üzerinde bulunan cami, 1815 yılına tarihlendirilmektedir. Cami kare planlı bir harimden oluşmakta olup, batı tarafında küçük bir avlusu bulunmaktadır. Harim bağdadi bir kubbe ile örtülü olup, kubbe birbirine basık kemerlerle bağlı oniki ahşap sütuna oturmaktadır. Kubbeye geçişler pandantiflerle sağlanmıştır. Cami kırma çatı ile örtülüdür. Yapı, taş temel üzerine ahşap karkas tekniğinde inşa edilmiştir.

PROJEYE GÖRE YENİLENDİ

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yapılan işleri ise şöyle sıraladı:

Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda cami ve Kuran Kursu beden duvarları ahşap çatkıları taşıyıcılığını yitirdiğinden sökülmüştür. Taşıyıcılığını yitiren ahşap çatkılar ve beden duvarları yenilenmiştir. Onaylı projesi doğrultusunda minare yıkımı yapılmıştır. Cami alçı içlik ve beton dışlıkları yenilenmiştir. Cami beden duvarlarındaki muhdes (çimento içerikli) sıvalar raspa edilerek eserden uzaklaştırılmıştır. Yerine horasan esaslı tatlı kireç sıva yapılmıştır. Eserin ahşap tavanlarında ve ahşap elemanlarında bulunan yağlı boya katmanları raspa edilerek özgün dokusunda ulaşılmıştır. Mihrabında, kemerlerinde ve kubbesinde kalem işi araştırma raspası, is kir temizliği yapılmıştır. Ahşap korkuluk, kaplama ve doğramalarda yağlı boya temizliği yapıldıktan sonra özgün dokusuna ulaşılmıştır. Üst örtüsünde onaylı projesine uygun tadilatlar yapılmıştır. Eserin özgün olmayan doğramaları değiştirilmiştir.

MİNARE VE ŞADIRVAN YAPILACAK

Bu aşamadan sonra ise, onaylı projesi doğrultusunda taş kaideli ahşap minare, avluda yeraltı şadırvan ve tuvalet binası, avluya taş döşeme yapılacak.

29 Ekim 2024 tarihinde caminin ibadete açılması planlanıyor.