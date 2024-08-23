Merkeze bağlı Üyük, Kadıkırı, Çeşmeören ve Bozboğa Köyüleri'nde akşam üzeri başlayan sağanak sonrası 37 aile ve 290 tarım işçisinin barındığı 73 çadır meydana gelen taşkın sonrası sular altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

18 çadırın zarar gördüğü alanda işçiler yetkililerden zeminin düzeltilmesini talep ettikleri öğrenildi.

Jandarma ekiplerince, AFAD ve Kızılay ile kurulan koordinasyon sonrası işçilere battaniye, yemek ve sera naylonu temin edileceği öğrenildi.

Çadırların bulunduğu alanın zemin düzeltme işleminin ise İl Özel İdaresince yapılacağı belirtildi.