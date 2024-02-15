Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Voleybol Grup Birinciliği Çorum’da yapıldı. Sinop, Düzce ve Bartın temsilcileri ile birlikte B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi 23 Nisan Ortaokulu ilk maçında Bartın’ı, ikinci maçında ise Düzce’yi 2-0 yenerek son maçlara avantajlı bir şekilde girmişti. Grup’ta son maçını dün Tevfik Kış Spor Salonu’nda Sinop temsilcisi Atatürk Ortaokulu ile oynadı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan 23 Nisan Ortaokulu bu maçı da 2-0 kazanarak grubunu yenilgisiz zirvede tamamladı.

9 puanla şampiyon olan Çorum temsilcisi 23 Nisan Ortaokulu yarı final grubuna yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Editör: RIFAT KARA