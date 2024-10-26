Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 10’uncu hafta maçında bugün Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Ligdeki ikinci sezonunda, bir türlü istediği sonuçları alamayan Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz haftaki Boluspor yenilgisiyle düşme hattına indi. Düşme hattından çıkıp bir an önce üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyen kırmızı-siyahlı takımda gözler tamamen Gençlerbirliği maçına çevrilmiş durumda. Çorum temsilcisi, “dönüm maçı” olarak görülen karşılaşma öncesinde galibiyete odaklanırken, oyuncu bazında yine eksikler var. Sakatlıkları süren Ozan, Ahmet Said, Kadir ve Atakan Cangöz’ün yanı sıra, kırmızı kart cezalısı olan Toure zorlu maçta forma giyemeyecek. Toure’nun yokluğunda, Landre ile birlikte savunmanın göbeğinde Mehmet Tayfun’un oynaması bekleniyor. Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Ahlatcı Çorum FK’nın en büyük kozu ise taraftarı olacak. Kırmızı-siyahlılar, Gençlerbirliği’ni yenerek hem kötü gidişe “dur” demek, hem de bu sezon ilk iç saha galibiyetini almak istiyorlar.

Bu sezon deplasman maçlarında daha başarılı sonuçlar alan Gençlerbirliği ise Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

10 puanlı 17’nci sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 12 puanlı 15’inci sıradaki Gençlerbirliği arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Gaziantep bölgesi üst klasman hakemi Ali Yılmaz düdük çalacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Ali Yılmaz’ın yardımcılıklarını Mersin bölgesinden Kemal Mavi ile Antalya bölgesinden Arif Dilmeç yapacak. Rize bölgesinden Sinan Dereci de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.