Dünya’nın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş’te imzası olan üç kişiden biri olan Kraliçe Puduhepa, tiyatro eseri haline getirildi. Erdal Şahin’in yazıp yönettiği oyun yarın (2 Mart 2024 Cumartesi günü) saat 14.00’de İzmir Sanat Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Arkadaş Sanat Akademi oyuncularının sahne aldığı oyun, ilk kez seyirci ile buluşacak.

Erdal Şahin oyunla ilgili şunları söyledi: “Kraliçe Puduhepa” oyununu bu nedenle kaleme aldım. Kleopatra’dan yüzlerce yıl önce yaşamış bu kraliçenin, kadının varoluşundaki gücü açısından tanınır olmaması da ne yazık ki bizlerin eksikliğinden kaynaklanıyor. Kimdir Puduhepa? Yazılı tarihin bilinen en güçlü kadını. Dünya’nın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barışı’nda imzası olan üç kişiden biri. Oyunumuz bugün Kültürpark'taki (Fuar alanı) İzmir Sanat'ta seyirci ile buluşacak”

Editör: Haber Merkezi