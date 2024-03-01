Genç avukatlar Av. Adil Ömer Kasal, Av. Aysema Eroğlu, Av. İrem Altunkaya ve Av.Candan Semiz için Çorum Barosu’nda ruhsat ve yemin töreni düzenlendi.

Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Kasal, Eroğlu, Altunkaya ve Semiz'in stajını yanında tamamladığı meslektaşları, aileleri ve davetlilerin hazır bulunduğu törende genç avukatlar hem yemin ederek ruhsatlarını aldı hem de cübbe giyerek mesleğe adım atmış oldu.

Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı genç avukatlar Adil Ömer Kasal, Aysema Eroğlu, İrem Altunkaya ve Candan Semiz’i tebrik ederek görevlerinde başarı dileklerini iletti. Törende genç avukatlara çeşitli hediyeler de verildi.

Editör: HABER MERKEZİ