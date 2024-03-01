Bilindiği gibi 2022 yılında pandemi nedeniyle, 2023 yılında da Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri nedeniyle Ramazan davulu çalınması uygun görülmemişti.

Bu yıl da alınan kararla sahurda ramazan davulu çalınmayacak.

Davulcular, mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek kararın değişmesi için çabalarken, vatandaşların bir kısmının da bu kararı desteklediği öğrenildi.

Kararın insanların gelişen teknolojiyle birlikte kendi sahur programlarını takip edebiliyor olmalarından dolayı alındığı, öte yandan Çorum halkının 2 yıldır ramazanda davul çalınmamasını memnuniyetle karşılamasının da kararın alınmasında etkili olduğu öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi