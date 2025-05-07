Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini bugün , Genel Kurul toplantısında esastan görüşecek.

7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti. CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin, hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı düzenlendiğini savunmuştu.

Yüksek Mahkeme, esastan görüşmek üzere başvuruyu 7 Mayıs'taki Genel Kurul gündemine aldı.

Belirlenen günde toplanacak AYM Genel Kurulu, başvurunun kabulüne ya da reddine karar verebilecek.

Editör: AA AJANS