Restore çalışmaları devam eden Osmancık Koyunbaba Türbesi yanında Şafak Dede ve Ali Dede’nin önderliğinde, zakir Mustafa Alegöz ve Aydın Aşık’ın da katılımı ile cem düzenlendi.

Kurbanların kesildiği, lokma paylaşımının yapıldığı cemde canlar tek yürek oldu, gönüller birlendi.

Aşıkların deyiş ve duaz-ı imamları eşliğinde gerçekleştirilen cemde ayrıca semah dönüldü.

Cem ve kurban buluşmasına; Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, bazı protokol mensupları, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Kaymakam Akpay, organizasyonu düzenleyen, katılan herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.