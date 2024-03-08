Çorum merkeze bağlı Mollahasan köyü sakinlerinden Zeki Aydaş ve arkadaşları köylere bırakılan sahipsiz çok sayıda kedi ve köpeği kendi imkanlarıyla besliyor.

Mollahasan Köyü, Yaylacık Köyü ve Kirazlıpınar Köyü’ndeki yazlıkçıların kışı şehirde geçirdikleri için köylerden ayrılmasıyla yiyecek bulayan onlarca kedi ve köpeğe Aydaş ve arkadaşları sahip çıktı.



Yaklaşık 3 yıldır gurbetçi arkadaşlarının da desteğiyle köylerde sahipsiz kedi ve köpeklere düzenli olarak kuru mama ve lavaş dağıtan Aydaş, özellikle kış aylarında köylerde insanlar azaldığı için hayvanların çaresiz kaldığını onların insanların sevgisine ve bakımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.ü



Bazı köylere ise yetişemediklerini dile getiren Aydaş, yetkililerden köylere bırakılan bu köpeklerle ilgilenmesini istedi.

Kışın köyden ayrılan insanların besledikleri kedi ve köpekleri terk edip gittiklerini anlatan Aydaş, “Nihayetinde insanız, gözlerine bakıp empati kurabildiğimiz zaman onları anlayabiliyoruz. İnsanlardan istediğim empati kursunlar. Bu hayvanların bir şekilde doyurulması gerekiyor. Biz elimizden geldiğince bakıyoruz. Yetkililerden ricamız bu hayvanları kısırlaştırması.” dedi.