Çorum Merkez Kutluca Köyü’nde yağmur duası yapılarak şükür kurbanı kesildi.

Kutluca Muhtarlığı tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Öte yandan; Çorum Merkez Köprüalan Köyü’nde yağmur duası düzenlenerek şükür kurbanı kesildi.

Huzurlu, bereketli, sağlıklı, afetlerden ve kötü durumlardan uzak günler geçirilmesi dileğiyle kurban kesilirken, ayrıca yağmur duası yapıldı.

Ayrıca Beydili Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

3 ayrı köyde düzenlenen yağmur duası ve kurban etkinliğine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, İl Başkan Yardımcıları Burhan Erdem ve Osman Soylu da katıldı.

Köy halkı ile bir süre sohbet eden Milletvekili Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, sorunlar ve talepler hakkında bilgi aldı.

Mehmet Tahtasız ve Ümit Er, tüm üreticilere kazasız-belasız, bereketli bir sezon diledi.

Mehmet Tahtasız ve Ümit Er, Kutluca Köyü Muhtarı Sinan Bekar, Beydili Köyü Muhtarı Murat Ünel ve Köprüalan Köyü Muhtarı Yavuz Er’e davetlerinden ve anlamlı organizasyonları nedeniyle teşekkür etti.

CHP heyeti, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.