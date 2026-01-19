İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ASKF tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvada heyecan sona erdi. 48 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşmanın henüz başında Boğabağı köyü 1-0 öne geçti. Ovasaray SK daha sonra önce Oğuzhan Kaya ile eşitliği sağlarken, Hakan Baş’ın golüyle de skoru 2-1 yaptı. Kalan sürede iki takımında ataklarında başka gol çıkmayınca maçı 2-1 kazanan Ovasaray SK Köylerarası Futbol Turnuvası’nın ilk şampiyonu oldu. Boğabağı köyü ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI ELMA PINAR FK’NIN

Final maçı öncesi yarı finalde rakiplerine mağlup olan Karacaspor ile Elma Pınar FK takımları üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Elma Pınar FK takımı maçı 4-0 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

KUPALAR VERİLDİ

Bu yıl ilk kez düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvası’nın kupa törenine protokol üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, MHP İlçe Başkanı Serdar Avcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk, Köy Muhtarları, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, takım temsilcileri ve oyuncuları katıldı.

Protokol üyelerinin günün önemine dair yaptıkları konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.