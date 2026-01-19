Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 21.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Osmancık Belediyespor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren oyunda üstünlüğü eline geçiren Osmancık’ın sultanları ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine file dibinde sayı izni vermeyen Osmancık temsilcisi bu seti de 26-16 kazandı ve skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette zaman zaman Çorum Voleybol smaç blok ile sayı üretse de son bölümde hata yapmaya Osmancık Belediyespor seti 25-19 maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor 45 puana yükselerek sezonu ilk 3’de garantilemeyi başardı. Çorum Voleybol ise 12 puanda kalarak son hafta maçları haftayı yedinci sırada kapattı.

SALON : Atatürk.

HAKEMLER: Ali Osman Kaya, Can Acar.

ÇORUM VOLEYBOL : Özge, Ceylin, Berfin, Zeynep, Gizem, Nermin, Fatma, Elif Betül, Eylül, Sema Nur, Sümeyye

OSMANCIK BELEDİYESPOR : Sudem, Feride Ela, Yaren, Yasemin, Nilüfer, Naz, Müfide, Eyşen, Huri, İrem,Zeren, Zeynep, Hevin, Macide.

SÜRE : 1 saat 2 dakika

SETLER: 16-25, 16-25, 19-25.