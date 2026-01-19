Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 18.hafta maçında Arca Çorum FK ile Sincan Belediye Ankaraspor Çorum’da karşı karşıya geldi.

Lig’in son iki sırasını paylaşan iki takımın maçı Devane Sahası’nda oynandı. Maçın ilk yarısında etkili bir futbol ortaya koyan Arca Çorum FK U19 takımı 30.dakikada Y.Emre’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Uğur Barış’ın golüyle skoru 2-0 yaparak soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda konuk Sincan Belediyespor savunmada riskler alarak Çorum FK ceza sahası içerisinde daha fazla görülmeye başladı. Maçın bitmesine 7 dakika kalan Sincan Belediyespor ikinci yarıda oyuna giren Aytunç ile farkı 1’e indirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Çorum FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Kırmızı-Siyahlılar puanını 13’e yükseltirken, konuk Sincan Belediyespor ise 9 puanda kaldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Hasan Berk Soytemiz, Yunus Emre Günaydın.

ARCA ÇORUM FK U19: Alihan, Ömer Faruk, Mikail, M.Arda, Batuhan, Uğur Barış, Y.Emre, Polat, Arda, Deniz Doruk, Burak.

YEDEKLER: Batın, Yusuf, Süleyman, Vedat, Sami, Hakan, Kaan.

SİNCAN BELEDİYE ANKARASPOR U19: Mehmet Efe, Erhan, Efe, Yağız, Gürkan, Berkin, Yakupcan, Çınar, Umut, Yiğit Kaan, Can Buğra.

YEDEKLER: Mert, Serkan, Yiğit Deniz, Uday Ali, Aytunç, Burak.

GOLLER: Dk.30 Y.Emre, Dk.38 Uğur Barış (Çorum FK), Dk.83 Aytunç (Sincan Belediye)