Arca Çorum FK’nın ara transfer döneminde Sırbistan’ın Partizan takımımdan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı 21 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu İbrahim Zubairu, kırmızı-siyahlı formayla ilk maçına çıktı.

Çorum FK’ya geldikten sonra Amed maçının kadrosunda yer almayan Zubairu, Adana Demirspor maçına yedek kulübesinde başladı. 85.dakikada Thiam’ın yerine giren Zubairu görev yaptığı kısa sürede topla fazla buluşamazken, buluştuğunda etkili olamadı.

Ağır bir sakatlık sürecinin ardından sahalara yeni yeni ısınan Ganalı oyuncunun koordinasyon eksikliğinin yanı sıra yaşadığı sakatlıktan dolayı ürkekliği de dikkat çekti.