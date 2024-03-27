Şeyh Mustafa Köyü, Eskice Köyü, Hamamlıçayköy, Hacı Musa Köyü, Elmalı Köyü’ne ziyarette bulunan MHP İl Genel Meclis Üyeleri Sinan Eryücel, Yenel Ceylan, Bülent Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Adayları Ahmet Kurtbaş, Arslan Kaynar, İl ve Merkez İlçe Yöneticileri büyük bir coşku ile karşılandıkları köylerde, köy sakinlerinin dertlerini dinleyerek parti politika ve projelerini paylaştılar.

Çorum için yola çıktıklarını, bunun içinde sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaklarını ifade eden MHP’li İl Genel Meclis Üyesi Adayları, gittikleri her yerde vatandaşların büyük bir teveccühü ile karşılaştıklarını ifade ettiler.



Şehrin her köşesine ve her vatandaşın yaşamına dokunacak bir anlayışla Çorum’un geleceğine katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceklerinin altını çizen MHP’li İl Genel Meclis Üyesi Adayları, kent merkezi ve köyleriyle Çorum’u bölgesinin lider kenti haline getirmek için gece gündüz çaba sarf edeceklerini vurguladılar.

MHP olarak Çorum merkeze bağlı tüm köylerin altyapıdan üst yapıya yaşadığı sorunları bildiklerinden bahseden adaylar, eşit ve adil hizmet politikası ile tüm köylere ayırmadan ayrışmadan hizmet götürmek için çalışacaklarını sözlerine eklediler.