İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şehir merkezinde yoğun tır ve kamyon parkının olduğu ve bu durumun hayatı olumsuz etkilediğinin tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için şehir merkezinde cadde ve sokak aralarına park eden tır ve kamyonlara yönelik, İl Emniyet Müdürlüğünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden, gerekli işlemler yapılacağının duyurulduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Tır ve kamyon sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için araçlarını kendilerine tahsis edilen park alanlarına park etmeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Editör: NURDAN AKBAŞ