31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimleri sonucuna göre yeniden belirlenen İl Genel Meclisi Üyeleri ve Köy Muhtarları arasından Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni için seçim yapıldı.

Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda 198 köy muhtarı ve İl Genel Meclisi üyelerinin katılımı ile yapıldı.



Vali Yardımcısı Tamer Orhan başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu’na CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, KHGB Müdürü Nuri Eser, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda Birlik Tüzüğü’nün 11.maddesi gereği Meclisi Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Buna göre 1. Başkan vekilliğine Süleyman Koçak, 2. Başkan vekilliğine ise Yılmaz Budak seçildi. Katip üyeliklere Serkan Kırcı ile Mutlu Taşdemir’in seçildiği toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine ise Halil Damar, Saffet Kışla ile Sami Zavar oybirliği ile seçildi.

Vali Yardımcısı Orhan ilimizde güzel bir yerel seçimi geride bıraktıklarını ve burada seçilen İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların katılımı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi’ni oluşturduklarını ve bugün de yapılacak seçimle Encümen üyelerinin belirleneceğini kaydederek hayırlı olmasını diledi.

31 Mart seçimlerinde seçilen muhtarlarla 5 yıl süre ile millete hizmet edeceklerini belirten İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ise bu süreçte muhtarlarla birlikte yol yürüyeceklerini, 198 köyün muhtarının başlarının üzerinde yeri olduğunu ve KHGB seçimlerinin de ilimize hayırlar getirmesini diledi.

AK Parti İl Başkanı Günay ise seçimlerde belirlenen muhtarlarla ayrım yapmadan ilimizi güzelleştirmeye, yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya katılan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız ise köylerde içmesuyu, sulama suyu ve asfalta özel önem verdiklerini, kilittaşı ve parkların daha sonraki aşama olduğunu, ayrıca bazı köylerde kanalizasyon sorunlarının çözümü noktasında çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Toplantıya katılan muhtarlara seslenerek Ankara’da kapısının onlara her zaman açık olduğunu da anlatan Mehmet Tahtasız, 31 Mart’ta yeni seçilen İl Genel Meclisi üyelerinin tüm köylere hakkaniyet ölçüleri içinde davranarak hizmet edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Gündem dışı konuşmaların yapıldığı toplantıda son olarak ise KHGB Encümen üyelikleri için 2 İl Genel Meclisi üyesi ve 2 köy muhtarının belirlenmesi adına seçim yapıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Meryem Demir, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal ile birlikte Küçük Gülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca, Aksungur Köyü Muhtarı Muammer Kambur, Çobandivan Köyü Muhtarı Sinan Ergen ve Karacaköy Muhtarı Salih Biçer aday oldu.

Yapılan seçim sonucu İl Genel Meclis Üyelerinden Veli Uysal 110 oy, Muhammed Fatih Temur 106 oy alarak Encümen üyesi seçilirken Meryem Demir ise 85 oyda kaldı. Muhtarlardan ise Hacı Koca ve Sinan Ergen 83’er oyla göreve seçilirken, Muammer Kambur 68, Salih Biçer 58 oy alarak yedek üye oldular.

Toplantıda ayrıca Çorum ve bölgede Arıcılık ve Arı yetiştiriciliği sektöründe NEET'lerin istihdamının artırılmasına yönelik uygulanan “Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan” projesi hakkında köy muhtarlarını bilgilendirdi.