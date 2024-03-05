Çorum İl Özel İdaresi’nin yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Son 1 hafta içerisinde; stabilize yol yapım ve bakım ekipleri ile merkez ve ilçelerine bağlı 4 adet köy yolunda stabilize kaplama ve asfalt altyapı çalışması, 3 adet köyde köy içi stabilize çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Çorum İl Özel İdaresi tarafından yol hizmet ağında bulunan tüm köy ve bağlı yollarında güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 26 Şubat -3 Mart tarihleri arasında; stabilize yol yapım ve bakım ekipleri ile Merkez ve ilçelerine bağlı 4 adet köy yolunda stabilize kaplama ve asfalt altyapı çalışması, 3 adet köyde köy içi stabilize çalışmasını tamamlamıştır.

Ayrıca dozerle 1 adet köyde arazi yolu açılması, kanal kazıcı ile 3 adet köy yolunda makineli bakım ve yol hendek temizliği, 1 adet köyde mezarlık çevre düzenlemesi, 1 adet köyde sulama bent yapımı, 5 adet köyde içme suyu hattı çalışması yapılmış ve 2 köyümüzde de kanalizasyon arızası giderilmiştir.”

Editör: Haber Merkezi