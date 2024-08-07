AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Hamamlıçay Köyü’nde muhtarlarla bir araya geldi.

Hamamlıçay Köyü’nde, Köy muhtarı Bekir Söylemez ev sahipliğinde yapılan görüşmeye, Çatak Köyü Muhtarı İbrahim Taş, Şeyhhamza Köyü Muhtarı Ayhan Altunkaya, Ayaz Köyü Muhtarı Serdar Demirci, Türkler Köyü Muhtarı Hüseyin Çetin, Beydilli Köyü Muhtarı Murat Ünel, Taşpınar Köyü Muhtarı Süleyman Sakallı ve Pınarcık Köyü Muhtarı Ebubekir Sarıkaya katıldı.

Köy muhtarları ile bir araya gelen Milletvekili Ahlatcı, muhtarların taleplerini tek tek not alarak, çözüm odaklı çalışma başlattı. Muhtarların taleplerinin karşılanması için yerinde girişimlerde bulunan Milletvekili Ahlatcı, kendisine gösterilen misafirperverlik ve ilgiden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

KAZA GEÇİREN GENCE ZİYARET

Hamamlıçay Köyde muhtarlarla yaptığı görüşmenin ardından polis olmak isteyen ve polislik sınavları spor aşamasında küçük bir kaza geçiren Cevriye Cam’ı ve ailesini ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Cevriye’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, teselli edip, ailesi ile birlikte bir süre sohbet etti. Kendisine gösterilen misafirperverlik ve ilgiden dolayı Cam ailesine teşekkür eden Milletvekili Ahlatcı, Cevriye’ye özel ilgi gösterdi.

Editör: NURDAN AKBAŞ