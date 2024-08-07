Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren BİLSAR Tekstil fabrikasını ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, Çorum için önemli bir üretim tesisi olan ve istihdama önemli katkı sağlayan BİLSAR Tekstil Fabrikası’nı İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile birlikte ziyaret etti.

Ziyaret hakkında bilgiler aktaran Milletvekili Ahlatcı, kendilerini güler yüzlü bir şekilde karşılayan Fabrika Genel Müdürü Mehmet Erdoğan ve fabrikada çalışan işçilere yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, “AK Parti ile üretim, istihdam, yatırım ve ihracat odaklı üretmeye devam” dedi.

Editör: Haber Merkezi