Çorum Valiliği Toplantı Salonu’nda kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere “Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda, il genelinde devam eden projelerin durumu ele alındı ve öncelikli projelerin hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

İl düzeyinde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesi süreçlerinin değerlendirilmesine ilişkin yapılan toplantıda konuşan Vali Dağlı, yatırımların zamanında bitmesi için tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekerek, projelerin takibinin titizlikle yapılmasını istedi.

Toplantıda ayrıca, merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların koordinasyonu, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve denetim süreçleri de değerlendirildi.

Editör: NURDAN AKBAŞ